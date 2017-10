Corée du Nord: les sanctions pourraient aggraver la situation des droits humains

AFP 26-10-2017 | 15h10

Les sanctions imposées par les Nations unies à la Corée du Nord pour lui faire renoncer à ses ambitions nucléaires pourraient aggraver la situation, déjà critique, des droits humains dans le pays, a prévenu jeudi un responsable onusien.

Selon Tomas Quintana, émissaire spécial de l'ONU sur les droits de l'homme en Corée du Nord, les envois de médicaments pour les patients souffrant de cancer ou de fauteuils roulants et d'autres équipements pour personnes handicapées, ont probablement été bloqués à la suite des trois dernières volées de sanctions imposées par l'ONU.

Les travailleurs humanitaires en Corée du Nord sont confrontés à d'importantes difficultés d'approvisionnement en raison des sanctions, a-t-il affirmé devant le Conseil des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies.

«Je m'inquiète de la possibilité que ces sanctions puissent avoir un impact négatif sur des secteurs économiques essentiels et, par conséquent, des conséquences directes sur la jouissance des droits humains», a déclaré M. Quintana.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a interdit les exportations nord-coréennes de charbon, fer, plomb, textile et produits de la mer, restreint la création de sociétés communes et placé sur une liste noire un certain nombre d'entreprises nord-coréennes, après de multiples tirs de missiles et le sixième essai nucléaire de Pyongyang.

Mais «l'histoire nous montre que les sanctions peuvent avoir un impact dévastateur sur la population civile», a déclaré le diplomate argentin, appelant à une évaluation complète du régime de sanctions afin de s'assurer qu'il ne constitue pas «une punition collective pour les citoyens ordinaires» de Corée du Nord.

Dans un rapport remis au Conseil des droits de l'homme, M. Quintana a indiqué que 41% de la population nord-coréenne était sous-alimentée. Le pays connaît des pénuries alimentaires chroniques, exacerbées par inondations et sécheresse.

Près d'un tiers des enfants nord-coréens de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance, en augmentation importante par rapport à 2014. Quelque 18 millions de personnes, soit 70% de la population, dépendent de l'aide alimentaire.