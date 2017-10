Tillerson en Inde pour faire barrage à la Chine

AFP 25-10-2017 | 04h10

NEW DELHI | Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson rencontrait mercredi les dirigeants indiens à New Delhi dans le but de renforcer l'alliance entre leurs deux pays, soucieux de limiter l'affermissement chinois en Asie.

Cette visite de M. Tillerson intervient au lendemain d'une courte escale au Pakistan, frère ennemi de l'Inde, où il a été fraîchement accueilli. Islamabad n'a guère apprécié les critiques américaines qui lui reprochent de servir de base arrière aux talibans afghans.

A New Delhi, l'ex-patron d'ExxonMobil devait rencontrer le Premier ministre Narendra Modi et la ministre des Affaires étrangères Sushma Swaraj. Il s'est entretenu dans la matinée avec Ajit Doval, conseiller national à la sécurité.

Un soutien indien pour renforcer le gouvernement afghan à Kaboul, l'influence chinoise et d'autres questions sécuritaires en Asie figurent au menu des discussions, ont indiqué les services officiels.

Le responsable américain a aussi déposé une gerbe de fleurs à l'endroit où le Mahatma Gandhi a été assassiné, par un extrémiste hindou, le 30 janvier 1948 dans la capitale indienne.

La semaine dernière, Rex Tillerson avait appelé à une coopération approfondie avec l'Inde face à la montée en puissance de la Chine, indiquant le souhait de Washington de voir un continent «libre et ouvert».