Le Bloc québécois veut mieux protéger les travailleurs lors d'une faillite d'entreprise

Meggie Bélanger 17-10-2017 | 14h21

OTTAWA - La députée bloquiste Marilène Gill, accompagnée d'une quarantaine de retraités de la minière Cliffs de Sept-Îles, a déposé mardi à la Chambre des communes une pétition et un projet de loi visant à mieux protéger les travailleurs en cas de faillite d'une entreprise.

Concrètement, ce projet de loi permettrait aux travailleurs et aux retraités d'une entreprise en faillite d'être considérés comme des créanciers prioritaires au lieu d'être des créanciers réguliers.

Par exemple, si les actifs de la minière Cliffs sont vendus, les fruits de la liquidation iront d'abord aux créanciers super prioritaires comme les banques. Le montant restant ira aux créanciers prioritaires, comme la Ville pour rembourser le montant des taxes. Enfin, s'il reste des fonds, ils seront versés aux créanciers réguliers, comme les participants au régime de retraite.

Dans l'état actuel des choses, les retraités ont peu de chance de retrouver leur dû. En devenant créanciers prioritaires, cela augmenterait leurs chances, mais ce n'est pas une garantie.

Marilène Gill souhaite réparer l'injustice que vivent les retraités. «Ils peuvent témoigner que perdre 25 % de leur régime de retraite et leurs assurances vie et médicaments, c'est non seulement difficile, mais c'est cruel. D'autant plus lorsque l'on sait qu'aux États-Unis, la maison-mère de Cliffs se vante d'avoir fait 77 millions $ de bénéfices seulement au dernier trimestre de cette année. Bien plus que les 30 millions $ nécessaires au remboursement de la caisse des retraités», a-t-elle déclaré.

La députée de Manicouagan dit travailler avec tous les députés de tous les partis dans ce dossier, car ce projet de loi ne touche pas seulement les Nord-Côtiers. Il pourrait s'appliquer, par exemple, aux 17 000 employés canadiens de Sears qui se retrouveront dans une situation semblable après l'annonce de la fermeture de l'entreprise.