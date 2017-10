17-10-2017 | 08h03

BEYROUTH | La bataille de Raqa, qui a pris fin mardi, a fait 3250 morts, dont 1130 civils, en plus de quatre mois, selon un bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les combats et les bombardements aériens qui ont ravagé l'ex-capitale du groupe djihadiste État islamique (EI) en Syrie, ont coûté la vie depuis le 5 juin à « 1130 civils, dont 270 enfants et 2120 combattants » de l'EI et des forces soutenues par les États-Unis, a indiqué l'OSDH.