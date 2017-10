Australie: des restes humains retrouvés dans un crocodile

AFP 17-10-2017 | 05h32

SYDNEY - Des restes humains ont été retrouvés mardi à l'intérieur d'un imposant crocodile soupçonné d'avoir tué dans le nord-est de l'Australie une septuagénaire atteinte de démence, a annoncé la police.

Des bouts de vêtements et une canne appartenant à Anne Cameron, 79 ans, avaient été découverts la semaine dernière près d'une rivière non loin de la ville touristique de Port Douglas.

Mme Cameron avait été vue pour la dernière fois mardi dernier dans une maison de retraite de cette ville.

La police a fait la macabre découverte en examinant la dépouille d'un crocodile de 4,3 mètres de long tué par des agents de protection de la faune dans la rivière Mowbray.

«Le crocodile est soupçonné être celui qui est impliqué dans le décès d'Anne Cameron», a annoncé la police. «Les investigations se poursuivent.»

Il était arrivé par le passé que Mme Cameron s'échappe de sa maison de retraite. Mais on ignore comment elle s'est retrouvée dans la zone relativement éloignée où ses affaires ont été découvertes.

Le crocodile marin (Crocodylus porosus) vit dans les marais et les rivières des régions côtières du nord du pays, et tolère aussi bien l'eau salée que l'eau douce. Son poids peut atteindre une tonne et sa taille sept mètres, ce qui en fait le plus gros reptile vivant.

Espèce protégée depuis 1971, elle n'est plus considérée comme menacée et sa population oscillerait entre 75 000 et 100 000 individus. Les crocodiles tuent en moyenne deux personnes chaque année.

Pour autant, la famille de Mme Cameron a affirmé qu'elle ne souhaitait pas que des crocodiles soient tués après la disparition de leur parente.

«Les crocodiles ne sont pas responsables du fait qu'ils sont des crocodiles et qu'ils font ce que font les crocodiles», a déclaré son fils Craig Eggins, selon le Cairns Post.