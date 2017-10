Frappe de drone américaine au Pakistan: 26 morts

AFP 17-10-2017 | 03h58

PESHAWAR | Le bilan d'une frappe de drone américaine lundi soir visant le réseau extrémiste Haqqani dans une zone tribale du Pakistan est passé à 26 morts selon des responsables locaux mardi.

Un premier bilan lundi soir faisait état de cinq décès.

Les frappes ont visé une réunion de membres du réseau Haqqani, accusé d'avoir retenu en otage pendant cinq années une famille nord-américaine, qui n'a été libérée que la semaine dernière.

Elles ont eu lieu dans un complexe de la zone tribale de Kurram, une région reculée frontalière de l'Afghanistan. Ces frappes interviennent alors que les États-Unis ont fortement accru leur pression sur le Pakistan ces derniers mois pour qu'il s'attaque aux Haqqanis.

«La première frappe a tué cinq combattants du réseau Haqqani et quelques minutes plus tard un deuxième drone a tiré deux missiles de plus lorsque les insurgés sont arrivés pour récupérer les corps dans les ruines», a indiqué un haut fonctionnaire gouvernemental de Kurram à l'AFP.

«Pour le moment 26 corps ont été récupérés et des drones continuent de voler dans le ciel», selon lui.

Un autre fonctionnaire a confirmé le déroulé des événements et le nouveau bilan.

Selon les deux responsables, les frappes ont eu lieu à la frontière afghane, une petite partie du complexe visé se trouvant en territoire afghan.

Les Haqqanis sont l'une des factions les plus virulentes des talibans afghans et sont tenus responsables de sanglants attentats contre les forces de l'Otan et les infrastructures afghanes ces dernières années.

Ils sont soupçonnés de longue date d'entretenir des liens avec les services secrets pakistanais, un facteur qui a porté atteinte aux relations diplomatiques entre le Pakistan et les États-Unis.

Islamabad nie faire preuve de laxisme dans la lutte contre les mouvements extrémistes et accuse Washington d'ignorer les milliers de vies pakistanaises perdues dans la lutte contre le terrorisme.