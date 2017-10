De la progagande du Nord trouvée à la présidence sud-coréenne

AFP 16-10-2017 | 07h37

SÉOUL | Des tracts de propagande à la gloire du régime nord-coréen ont été retrouvés dans l'enceinte de la «Maison bleue», le complexe abritant la présidence sud-coréenne, ont annoncé lundi des responsables sud-coréens.

Les autorités nord-coréennes envoient régulièrement au-delà de la zone démilitarisée marquant la frontière intercoréenne des ballons transportant des tracts de propagande. Et des militants sud-coréens ripostent avec leurs propres tracts à destination du Nord.

Séoul se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la frontière, et on retrouve parfois des tracts nord-coréens dans les rues de la capitale. En trouver dans la «Maison bleue» est en revanche beaucoup plus rare.

«Le Grand dirigeant Kim Jong-Un a déclaré qu'il dompterait par le feu le gâteux américain mentalement dérangé», pouvait-on lire sur un des tracts selon l'agence sud-coréenne Yonhap, en référence à une expression utilisée en septembre par M. Kim pour qualifier le président américain Donald Trump.

Les tensions se sont particulièrement aggravées sur la péninsule en raison de l'intensification des programmes nucléaire et balistique du Nord -interdits par la communauté internationale- et de la surenchère de menaces entre le régime de Pyongyang et l'administration Trump.

Un autre document faisait mine de s'apitoyer de la dépendance de la Corée du Sud envers l'armée américaine.

«Il arrive que des tracts soient emportés par le vent jusqu'ici», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la présidence. «Les tracts ont été récupérés par les équipes de sécurité et remis aux services d'enquête.»

En 1968, des agents nord-coréens étaient parvenus à s'approcher très près de la Maison bleue, dans une opération d'un commando de 31 personnes pour tenter d'assassiner l'ancien président Park Chung-Hee.