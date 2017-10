L'ouragan Ophelia se dirige vers l'Irlande

AFP 15-10-2017 | 21h22

DUBLIN | L'Irlande a ordonné la fermeture de toutes les écoles lundi en prévision de l'arrivée de l'ouragan Ophelia, le plus important jamais enregistré aussi loin à l'est dans l'océan Atlantique.

Ophelia devrait se transformer en tempête « post-tropicale » mais restera « puissante » lundi à l'approche de l'Irlande et du Royaume-Uni, selon les dernières prévisions du Centre américain des ouragans (NHC).

Ces deux pays pourraient subir « un impact direct provoqué par le vent et la forte pluie, mais aussi par des conditions maritimes dangereuses », a précisé le NHC, basé à Miami (Floride).

Alerte rouge

En Irlande, les services météorologiques ont placé huit comtés de l'ouest et du sud du pays en « alerte rouge » à partir de lundi matin, en raison de prévisions faisant état de rafales de vent dépassant les 130 km/h et d'un risque d'inondations et de « dégâts structurels ».

Le ministère irlandais de l'Éducation a ordonné dans un communiqué que « toutes les écoles, collèges et autres établissements d'enseignement restent fermés lundi ». Les transports scolaires ont été annulés.

La décision a été prise après des discussions avec la cellule d'urgence du gouvernement et le service météorologique irlandais sur « cette tempête sans précédent », a précisé le ministère de l'Éducation.

Les transports risquent d'être perturbés et l'aéroport de Cork (sud-ouest) a prévenu que des annulations étaient possibles.

Les autres zones du pays, dont la capitale Dublin, sont en « alerte jaune » ou « orange », avec de fortes pluies attendues.

Le National Emergency Coordination Group, qui réunit plusieurs départements gouvernementaux, a émis une série de recommandations à l'attention du public à l'issue d'une réunion dimanche.

Évitez les déplacements

Alors que des coupures de courant sont considérées comme « probables », il conseille notamment d'éviter les zones côtières lundi, ainsi que tout déplacement non nécessaire, « les vents très forts » rendant les routes « dangereuses ».

Ophelia a atteint samedi la catégorie 3, montant d'un cran sur une échelle de 5, avant de passer au large de l'archipel portugais des Açores dans la nuit.

Sept des neuf îles de l'archipel avaient été placées en « alerte rouge », mais l'ouragan n'a pas provoqué de dégâts importants sur ces îles.

Selon un bilan fourni dimanche par la protection civile regionale, quatre arbres ont été arrachés sur l'île de Sao Miguel et les pompiers sont intervenus à six reprises à travers l'archipel en raison de petites inondations ou de glissements de terrain.

Plusieurs vols reliant les îles entre elles ou au territoire continental portugais ont été annulés, affectant environ 800 passagers.

Pour les experts de ces phénomènes météorologiques, Ophelia restera dans les annales comme le plus important ouragan ayant jamais été enregistré aussi à l'est au-dessus de l'océan Atlantique, et le premier depuis 1939 à s'avancer autant vers le nord.

Au Royaume-Uni, vers lequel Ophelia se dirigera ensuite, les services météorologiques ont placé l'Irlande du Nord en « alerte orange » lundi entre 15h00 et 22h00 heure locale, l'avant-dernier niveau, pouvant nécessiter pour la population de se protéger contre les conséquences « potentiellement mortelles » des conditions météorologiques prévues.

Rafales de 130 km/h

Le Met Office anticipe des rafales jusqu'à 120 km/h, voire 130 km/h dans le sud-est, susceptibles d'affecter les transports et d'entraîner des coupures de courant, perturbant la couverture de téléphonie mobile. Ils ont également mis en garde contre les débris emportés par le vent et les hautes vagues dans les zones côtières.

D'autres zones du Royaume-Uni, notamment le Pays de Galles, l'Écosse ainsi qu'une partie de l'Angleterre, sont en « alerte jaune » pour lundi et mardi. C'est le niveau d'alerte le moins élevé.

Le passage d'Ophelia interviendra 30 ans après « la Grande Tempête » d'octobre 1987, qui avait fait 18 morts et déraciné des centaines de milliers d'arbres au Royaume-Uni et dont les autorités avaient minimisé la force.