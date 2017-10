8000 jeunes défilent à Moscou pour une parade aux accents soviétiques

AFP 14-10-2017 | 14h53

Moscou | Environ 8000 jeunes et étudiants de différents pays ont défilé sous la pluie samedi dans le centre-ville de Moscou dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, une manifestation créée en 1949 par les pays du bloc de l'Est.

Portant des drapeaux, juchés sur des chars ou déguisés, ces jeunes issus principalement des universités moscovites ont défilé le long de la rivière Moskova devant un public épars constitué en majorité de personnes âgées.

Selon le site internet des organisateurs, environ 30 000 jeunes de 150 pays devaient participer à cette parade, mais des journalistes de l'AFP sur place n'en ont compté que de 7 à 8000.

Une vingtaine de pays avaient des chars, parmi lesquels l'Inde, le Japon, l'Allemagne ou le Brésil, qui avait fait venir un bus et des danseurs rappelant l'atmosphère du Carnaval de Rio, malgré les températures déjà basses et la pluie tombant sur la capitale russe.

Le public était aussi venu en petit nombre, refroidi par les conditions climatiques et les mesures drastiques de sécurité prises le long du parcours.

«Je suis venu ici pour supporter nos étudiants. Ils sont notre futur», a déclaré à l'AFP Anna Chostakova, 42 ans, tandis que Boris, un homme de 59 ans refusant de donner son nom de famille, voyait une dimension politique à cette parade: «Le passé soviétique est notre histoire et il n'y a rien de mal à s'en souvenir».

Cette parade entre dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, une manifestation créée en 1949 par des organisations de jeunesse des pays du bloc de l'Est et dont la 19e édition débutera dimanche à Sotchi (sud), en présence du président russe Vladimir Poutine.

Le slogan de cette 19e édition est: «Pour la paix, la solidarité et la justice sociale, nous luttons contre l'impérialisme».

«J'ai finalement la chance de voir ça, parce que je vivais en Extrême-Orient», a de son côté expliqué à l'AFP Valentina Rogova, 71 ans. «Toutes les nations devraient être amies. Nous avions plus d'évènements comme cela durant l'époque soviétique».