Amazon suspend le chef de ses studios, accusé de harcèlement sexuel

AFP 13-10-2017 | 15h34

LOS ANGELES | Amazon a suspendu jeudi le responsable de sa filiale consacrée aux films et aux séries, accusé de harcèlement sexuel par une productrice au moment où Hollywood se livre à un grand déballage sur les pratiques d'abus sexuels dans le milieu du divertissement.

Roy Price, chef d'Amazon Studios, «est en congé avec effet immédiat», a indiqué un porte-parole du géant américain de la distribution en ligne.

Cette décision fait suite à une interview accordée à l'hebdomadaire The Hollywood Reporter par Isa Hackett, productrice pour la série Le maître du haut château (The man in the high castle) diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande d'Amazon. Elle y affirme avoir reçu à plusieurs reprises, lors d'une soirée en juillet 2015, des avances de la part de M. Price, 51 ans.

Fille de l'écrivain Philip K. Dick, auteur du roman dont la série est adaptée, Mme Hackett reproche au responsable d'Amazon d'avoir dans un premier temps évoqué des suggestions obscènes dans un taxi les conduisant à cette fête.

Il aurait par la suite, selon l'interview, persisté dans ses avances alors même que la productrice avait clairement fait part de son manque d'intérêt, étant lesbienne, mariée et mère de famille.

Mme Hackett, âgée de 50 ans, affirme avoir évoqué le comportement de M. Prince avec des responsables d'Amazon Studios. Une enquête aurait été lancée mais elle n'en a jamais connu les conclusions.

Cette accusation fait écho aux reproches adressés sur Twitter par l'actrice Rose McGowan au PDG d'Amazon Jeff Bezos.

Selon elle, l'entreprise l'a ignorée quand elle a accusé de viol Harvey Weinstein, le magnat d'Hollywood au coeur d'un gigantesque scandale sexuel.

Dans une avalanche de tweets postés jeudi, elle affirme avoir à plusieurs reprises prévenu Amazon du comportement du célèbre producteur et demandé à l'entreprise de cesser sa collaboration avec lui. Elle se serait vue répondre que ses accusations «n'avaient pas été prouvées».

Rose McGowan est l'une des actrices citées dans un article du New York Times comme ayant passé un accord amiable avec Harvey Weinstein après un incident.

«@jeffbezos, je vous implore de cesser de financier les violeurs, les pédophiles présumés et les harceleurs sexuels. J'adore Amazon mais il y a des pourritures à Hollywood», écrit-elle notamment jeudi sur le réseau social.

L'entreprise a indiqué être «en train d'étudier ses options pour les projets actuellement en cours avec The Weinstein Company».