Les États-Unis se retirent de l'UNESCO

AFP 12-10-2017 | 09h26

WASHINGTON | Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils se retiraient de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), accusant l'institution d'être «anti-israélienne».

Les États-Unis conserveront un statut d'observateur, a précisé le Département d'État, en lieu et place de leur représentation à l'agence onusienne basée à Paris.

La directrice générale de l'Unesco Irina Bokova a dit «regretter profondément» la décision des États-Unis.

«L'universalité est essentielle à la mission de l'UNESCO pour construire la paix et la sécurité internationales face à la haine et à la violence, par la défense des droits de l'homme et de la dignité humaine», a souligné dans un communiqué Mme Bokova.

Plus de détails suivront.