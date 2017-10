Trump dément avoir demandé 10 fois plus d'armes nucléaires

AFP 11-10-2017 | 12h15

Le président américain Donald Trump a contesté mercredi des informations selon lesquelles il aurait évoqué, lors d'une réunion cet été, une multiplication par dix de l'arsenal nucléaire américain, s'en prenant avec une extrême virulence aux médias.

Selon la chaîne américaine NBC, M. Trump aurait avancé cette possibilité lors d'une réunion en juillet sur l'état des forces américaines dans le monde à laquelle participaient les plus hauts responsables militaires du pays ainsi que Rex Tillerson, chef de la diplomatie.

C'est peu après cette réunion «parfois tendue» que M. Tillerson aurait, selon des témoignages recueillis par NBC, traité le président américain de «débile».

«NBC News a inventé une histoire», a rétorqué M. Trump dans un tweet mercredi matin. «Fiction complète visant à nuire. NBC=CNN!», a-t-il ajouté, avant de s'interroger ouvertement sur la possibilité de supprimer leurs licences à certains médias.

«Avec toutes ces fausses informations qui viennent de NBC et des ces chaînes, à partir de quand est-il envisageable de remettre en cause leurs autorisations ? Mauvais pour le pays!», a-t-il écrit.

À plusieurs reprises durant la campagne et après son élection, M. Trump avait ravivé le spectre d'une nouvelle course aux armes nucléaires. Les États-Unis «doivent fortement renforcer et accroître leur capacité nucléaire», avait-il ainsi lancé dans un tweet fin décembre.