Haïti: les juges en grève pour dénoncer un manque de moyens

AFP 10-10-2017 | 16h40

PORT-AU-PRINCE | Les juges haïtiens observent une grève d'une semaine pour dénoncer le manque de moyens alloués au secteur judiciaire dans le budget déjà contesté par l'opposition, qui le juge défavorable aux plus pauvres, et par les économistes qui craignent une aggravation de l'endettement.

« La justice a toujours été sous le contrôle du pouvoir exécutif: c'est lui qui décide quel budget allouer à la justice » dénonce Me Wando Saint-Villier, président de l'association des magistrats.

Le système judiciaire haïtien, tristement réputé en raison de son extrême lenteur, enregistre une succession de contestations depuis cet été. Avant les juges, les greffiers avaient fait grève pendant près de deux mois pour réclamer des arriérés de salaires.

Aujourd'hui, la principale revendication des juges est une réévaluation à la hausse du budget alloué au conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Cette administration indépendante, créée en 2012, est notamment chargée des nominations, évaluations et sanctions des magistrats.

Alors que le budget prévisionnel de fonctionnement du CSPJ avait été évalué à un peu plus de 3 milliards de gourdes, le pouvoir exécutif a décidé d'allouer à l'institution que 35% de cette somme.

« Dans toutes les institutions de ce pays, malheureusement il y a la corruption qui gangrène » reconnaît Me Saint-Villier. « Il faut assainir la magistrature mais ce travail ne peut être fait car la commission de certification des magistrats du CSPJ est dysfonctionnelle à cause d'un manque de moyens financiers » regrette le juge.

Si la semaine dernière, les ministres de la Justice et de l'Économie ne se sont pas présentés à la signature d'un accord avec les juges, le pouvoir exécutif espère renouer le dialogue.

Interrogé mardi sur le faible budget alloué au pouvoir judiciaire, le porte-parole de la présidence a néanmoins appelé les juges à la raison.

« Dans la vie on n'a pas toujours tout ce qu'on veut » a déclaré Lucien Jura « mais je crois aussi que lorsqu'il y a manifestation de bonne foi, même la partie adverse peut être consciente des contraintes » a-t-il ajouté.

Depuis plus d'un mois, l'opposition multiplie les manifestations, parfois violentes, pour dénoncer une politique budgétaire défavorable aux plus pauvres et réclamer le départ du pouvoir du président Jovenel Moïse.

La faible attractivité de son économie, couplée avec de faibles rentrées fiscales ne permet à Haïti de n'avoir cette année qu'un budget d'à peine 2,2 milliards de dollars, un montant insuffisant pour répondre aux nombreuses urgences pour assurer le développement socio-économique du pays.

Avec une population équivalente, la République dominicaine voisine a adopté le mois dernier un budget national de plus de 17 milliards de dollars.