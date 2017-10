Affaire Harvey Weinstein: nouvelles accusations de viol pour le producteur

AFP 10-10-2017 | 14h00

L'actrice italienne Asia Argento a assuré au magazine «The New Yorker» avoir été victime d'un viol perpétré par le producteur hollywoodien Harvey Weinstein, objet de nouvelles accusations, notamment de Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie ou Rosanna Arquette.

Selon la fille du réalisateur italien Dario Argento, le magnat de Hollywood aurait eu une relation sexuelle orale non consentie avec elle en 1997 dans une chambre d'un hôtel de la côte d'azur.

Hillary Clinton «choquée et écoeurée» par les révélations

L'ancienne candidate démocrate à la Maison Blanche Hillary Clinton a dénoncé mardi le comportement du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, qui a financé ses campagnes électorales et celles de nombreux démocrates depuis des années.

«Je suis choquée et écoeurée par les révélations sur Harvey Weinstein. Le comportement décrit par les femmes qui s'expriment ne peut être toléré. Leur courage et le soutien des autres est crucial pour mettre un terme à ce genre de comportements», a déclaré Hillary Clinton dans un communiqué diffusé sur Twitter par son porte-parole, cinq jours après la publication par le New York Times d'une enquête détaillée accusant Harvey Weinstein de harcèlement sexuel pendant des années.