Corée du Nord: Mattis tente de rassurer sur la cohésion du gouvernement

AFP 03-10-2017 | 14h08

Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a cherché mardi à rassurer sur la cohésion du gouvernement américain au sujet de la Corée du Nord, et apporté son «soutien total» aux efforts diplomatiques du secrétaire d'État Rex Tillerson.

«Le ministère de la Défense apporte son soutien total aux efforts du secrétaire (d'État Rex) Tillerson pour trouver une solution diplomatique», a déclaré M. Mattis qui s'exprimait devant la Commission des forces armées du Sénat.

En même temps, l'armée américaine «concentre ses efforts sur la défense des États-Unis et de leurs alliés», a ajouté M. Mattis, apparaissant ainsi contredire le président Donald Trump qui a déclaré dimanche que négocier avec la Corée du Nord serait «une perte de temps».

Interrogé à ce sujet, le ministre de la défense a assuré qu'il n'y avait pas au sein de l'administration américaine «autant de divergences que certains le pensent» sur la question nord-coréenne.

«Les instructions que le président Trump nous a données, à M. Tillerson et à moi-même, sont très claires: nous devons poursuivre les efforts diplomatiques avec diverses initiatives menées avec la Chine et pousser à des sanctions, des sanctions économiques destinées à garder tout ceci dans le cadre diplomatique», a-t-il déclaré.

Quant aux canaux de communications avec le régime de Pyongyang, «tout ce que nous faisons, c'est les sonder. Nous ne discutons pas avec eux», a-t-il ajouté.

Alors qu'un sénateur lui faisait remarquer que ces discussions paraissaient ne pas plaire au président américain, M. Mattis a voulu se montrer rassurant.

«Le fait que le président ait dépêché M. Tillerson à Pékin, il y a quelques jours à peine, pour transmettre des messages (aux dirigeants chinois, ndlr) et pour voir comment nous pouvons coopérer avec eux, est la réponse la plus exacte à votre question», a-t-il déclaré.

«En fait, cela fait partie d'un effort intégré de l'ensemble du gouvernement qui est en cours actuellement. Et c'est ce que M. Tillerson faisait au nom du président», a-t-il ajouté.

Dimanche, Donald Trump avait paru rabrouer son chef de la diplomatie dans une série de tweets.

«J'ai dit à Rex Tillerson, notre merveilleux secrétaire d'État, qu'il perd son temps à négocier avec le petit Rocket Man...» (l'homme-fusée), avait écrit le président américain, reprenant l'une des ses références moqueuses au dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un. «Conserve ton énergie Rex, nous ferons ce que nous devons faire».

Rex Tillerson s'est fait le chantre de «pressions pacifiques» sur Pyongyang, via un durcissement des sanctions internationales et en travaillant avec la Chine pour resserrer l'étau autour du régime nord-coréen, alors que le président Donald Trump et Kim Jong-Un se livrent de leur côté à une surenchère verbale.

Au point mort depuis 2009, des négociations regroupant les deux Corées, la Chine, les États-Unis, la Russie et le Japon visent à faire renoncer Pyongyang au développement de sa technologie nucléaire militaire en échange d'une aide financière et humanitaire.