Rencontre Trudeau/Trump la semaine prochaine

TVA Nouvelles 03-10-2017 | 09h47

Justin Trudeau rencontrera le président américain Trump la semaine prochaine à Washington, avant d'aller à Mexico rencontrer son homologue mexicain.

Le premier ministre se rendra à Washington les 10 et 11 octobre pour participer au sommet Fortune Most Powerful Women. Pendant sa présence dans la capitale américaine, il en profitera pour rencontrer son vis-à-vis américain afin de «discuter d'enjeux importants pour les deux pays, notamment la sécurité internationale et l'importante relation commerciale et économique».

M. Trudeau se rendra ensuite à Mexico pour sa première visite officielle au Mexique. Il y rencontrera le président mexicain, Enrique Peña Nieto, et les deux dirigeants discuteront «du commerce, de la coopération régionale et des façons de resserrer encore davantage les liens qui unissent le Canada et le Mexique».