Agence QMI 03-10-2017 | 06h53

LAS VEGAS | La fusillade de dimanche soir à Las Vegas, qui a fait 59 morts, aurait fait une troisième victime canadienne, une jeune femme dans la vingtaine de Jasper, en Alberta, a rapporté CTV mardi matin.

Ce sont des proches de la jeune femme qui aurait confirmé le tout via Facebook après avoir indiqué qu'elle manquait à l'appel depuis que Stephen Paddock, un homme de 64 ans, a ouvert le feu sur une foule venue assister à une .

Jessica Klymchuk, de Valleyview en Alberta, une mère monoparentale de quatre enfants, et Jordan Mclldoon, de Maple Ridge en Colombie-Britannique, sont les deux premières victimes qui ont été confirmées par les autorités canadiennes.

Parmi les plus de 500 blessés, on compterait six Canadiens. De plus, une famille albertaine recherche activement Tara Roe, une mannequin de 34 ans et mère de deux enfants, qui a été séparée de son époux lors de la fusillade et qui manquerait à l'appel depuis.