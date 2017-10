Référendum en Catalogne: plus de 300 blessés dans de violents affrontements

AFP 01-10-2017 | 06h54

BARCELONE | La police espagnole est intervenue en force dimanche en Catalogne pour empêcher la tenue d'un référendum d'autodétermination, faisant des centaines de blessés, selon le gouvernement catalan.

Les services de santé ont «accueilli 337 personnes dans les hôpitaux et centres de santé», a annoncé une porte-parole des services de santé de la région. Elle précise toutefois que, sur ce total, elle n'avait confirmation que de «90 blessés et un autre blessé grave», touché à l'oeil. Le tri n'avait vraisemblablement pas été finalisé pour les autres.

Ces services de santé, a-t-elle précisé, classent les personnes traitées dans les hôpitaux en cinq catégories: les blessés légers (pouvant comprendre des personnes choquées, ayant des maux de tête et des contusions...), les blessés moins graves, les blessés graves et les blessés en état critique et les morts.

Le ministère de l'Intérieur a fait état de son côté de neuf policiers et deux gardes civils blessés.

Dès l'aube, des centaines de personnes s'étaient massées devant les bureaux de vote prévus par l'exécutif catalan pour la tenue d'un référendum d'autodétermination que la justice a interdit.

Leur objectif était non seulement de voter mais de «protéger» pacifiquement ces sites en barrant l'accès à la police.

Mais en milieu de matinée la police nationale et la garde civile sont entrés de force dans différents bureaux, notamment à Barcelone et à Gérone, le fief du président séparatiste Carles Puigdemont.

Dans certains cas, elle a chargé ceux qui lui opposaient de la résistance, utilisant des balles en caoutchouc selon les témoins interrogés par l'AFP.

Ces scènes de tensions ont été enregistrées par les militants et rapidement diffusées sur les réseaux sociaux, qui montraient aussi comment certains étaient bousculés par la police, parfois à coups de matraque, en refusant de partir.

Une autre scène diffusée par un militant pro-référendum montrait des manifestants criant «assassins, assassins» et encerclant en levant les mains un groupe de policiers anti-émeutes.

«Violence injustifiée»

Le président indépendantiste de l'exécutif catalan Carles Puigdemont a dénoncé la «violence injustifiée» dont a fait usage la police nationale.

À la mi-journée, le représentant du gouvernement espagnol en Catalogne l'a au contraire pressé de mettre fin à la «farce» du référendum, le tenant pour responsable des évènements de la journée.

Mais malgré les interventions policières, des citoyens ont quand même voté par endroits, selon des journalistes de l'AFP.

Un «moment grave»

Les habitants de la région, où l'indépendantisme gagne du terrain depuis le début des années 2010, sont divisés presque à parts égales sur l'indépendance.

Mais les Catalans souhaitent majoritairement, à plus de 70%, un référendum d'autodétermination légal, selon les derniers sondages.

Depuis le 6 septembre, date de la convocation du référendum par le pouvoir régional, ni les poursuites judiciaires, ni les arrestations ou perquisitions n'ont dissuadé les indépendantistes de cette région où vivent 16% des habitants du pays d'organiser ce scrutin interdit.

Lors d'un entretien avec l'AFP samedi Carles Puigdemont avait évoqué «un moment grave», confirmant qu'en cas de victoire du oui il y aurait des «décisions politiques» qui pourraient déboucher sur une déclaration d'indépendance. Elle serait suivie selon lui d'une phase de «transition» où il négocierait le départ de la Catalogne, une négociation dont Madrid ne veut pas entendre parler.

Les conséquences d'une sécession de cette région, qui compte pour 19% du PIB du pays, grande comme la Belgique, sont aussi incalculables que celles du Brexit déclenché par un référendum, en juin 2016.

Elles inquiètent beaucoup d'Espagnols qui sont, pour la première fois, descendus dans la rue par milliers samedi pour protester contre le référendum jugé non représentatif. «La Catalogne, c'est l'Espagne», lisait-on sur certaines des pancartes.

«Plus grand défi» depuis Franco

Et dimanche le quotidien El Pais assurait à la Une que la démocratie espagnole était «face à son plus grand défi» depuis la mort du dictateur Francisco Franco en 1975.

Les séparatistes affirment avoir déclenché une «révolution des sourires», et se mobilisent jour après jour avec des slogans positifs sur «l'amour de la démocratie» où armés d'oeillets rouges.

«Nous devons terminer ce processus comme nous l'avons commencé, pacifiquement», avait estimé de son côté Carles Puigdemont.

Les séparatistes avaient prévu d'organiser le vote dans toutes sortes d'endroits: établissements scolaires, couvent, centres de santé, maisons de retraite, musées.