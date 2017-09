Cri du coeur pour aider un octogénaire

Isabelle Dorais 27-09-2017 | 18h10

SHERBROOKE | La gestionnaire d'un immeuble à logements de Sherbrooke a lancé un cri du coeur, mercredi, pour tenter d'aider un octogénaire malgré lui.

Vêtue d'une combinaison protectrice, Pauline Ouellet a rendu visite à Jacques, un homme de 80 ans, en présence de TVA Nouvelles mercredi.

Bien qu'il ait été complètement lavé et désinfecté il y a à peine quatre jours, le logement d'une pièce occupée par l'homme est insalubre. Une odeur nauséabonde se mêle aux effluves de tabac qui y plane.

Dans une vidéo tournée avant le grand ménage, on peut voir que le lit était infesté de punaises de lit. Quelques jours plus tard, des excréments et les saletés jonchent déjà le sol.

«Moi, je vais me battre pour lui. Lui, il ne peut pas. Ça fait quarante ans qu'il demeure ici et il veut mourir ici, a expliqué avec émotion Mme Ouellet. Je ne peux pas croire que, sur la planète, on laisse nos aînés mal pris comme ça.»

L'appel à l'aide de Johanne Ouellet n'a jusqu'ici trouvé aucun écho. Le problème, c'est que l'homme paie son loyer et qu'il refuse de l'abandonner.

Les intervenants en santé ne peuvent forcer une personne à recevoir des soins. Il faudrait que l'homme soit jugé inapte à prendre ses propres décisions, ce qui pourrait se produire s'il est hospitalisé et qu'il subit une évaluation complète de son état de santé.