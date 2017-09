Une Porsche fonce dans la foule lors d'une exposition de voitures

Agence QMI 18-09-2017 | 10h19

BOISE - Le conducteur d'une Porsche a foncé dans une foule lors d'une exposition de voitures samedi à Boise, en Idaho, après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

Au total, 11 personnes ont été admises à l'hôpital à la suite de cet accident, mais leur état de santé n'était pas connu, dimanche.

La scène a été captée sur vidéo par un témoin. Sur la séquence, on peut voir le véhicule déraper et terminer sa course sur un trottoir. Plusieurs cris sont entendus et on aperçoit des gens couchés au sol.

«Il y avait probablement 100 personnes debout dans cette zone lorsque les policiers sont arrivés, raconte le lieutenant Charles Lebar, de la police de Boise. Je ne sais pas combien de gens étaient présents lors de l'accident, mais plusieurs personnes ont été blessées.»

Policiers, ambulanciers et premiers répondants sont accourus sur les lieux du drame, survenu un peu avant 11 h.

«Le véhicule a accéléré à une grande vitesse, ajoute le lieutenant. Le conducteur était seul à bord du véhicule.»

Le conducteur de la Porsche collabore avec les enquêteurs. Les autorités doivent déterminer si des accusations seront déposées contre lui.