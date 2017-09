L'ÉI conserve un soutien «solide» sur Internet malgré les revers sur le terrain

AFP 15-09-2017 | 10h33

Le groupe État islamique (ÉI) conserve une «base solide de supporters dévoués» sur Internet malgré une perte de terrain sur les champs de bataille en Syrie et en Irak, a averti vendredi Europol, l'Office européen des polices.

«Les groupes jihadistes utilisent également des petites plate-formes et des forums en ligne pour diffuser leur propagande terroriste», après des «actions systématiques menées contre cela sur les réseaux sociaux», a ajouté Europol.

La régression relative de la propagande «officielle» du groupe ÉI au cours du dernier mois a crée plus d'espace pour du contenu généré par les utilisateurs pro-ÉI, a rapporté dans un communiqué l'office basé à La Haye.

«Ceci montre que le groupe État islamique conserve sa base solide de supporters dévoués dans l'environnement virtuel d'Internet», a-t-il souligné.

Europol a publié ces conclusions après une séance de travail de deux jours regroupant des experts venus de Bosnie-Herzégovine, République tchèque, Estonie et Hongrie sur la recherche et la signalisation de contenus postés en ligne par les groupes jihadistes.

«Les organisations jihadistes et leurs partisans continuent d'abuser de diverses plates-formes pour répandre leur propagande», a poursuivi l'Office européen des polices, mais «les actions perturbatrices entreprises par certains fournisseurs les ont contraint à passer à des plate-formes plus petites», a expliqué Europol.

Certains sympathisants utilisent également de nouveau les forums en ligne ainsi que les «bibliothèques Darknet», qui partagent des liens vers des contenus jihadistes sur Internet selon l'Office européen des polices, qui déclare avoir signalé 1029 éléments de contenus faisant l'apologie du terrorisme.

La Grande-Bretagne a déjà annoncé un plan visant à réprimer le contenu extrémiste en ligne à la suite des récents attentats à Londres et à Manchester. La Première ministre Theresa May souhaite que des outils soient développés pour identifier et retirer automatiquement les contenus «dangereux».

Le «califat» autoproclamé du groupe ÉI est très affaibli après une série de revers sur les champs de bataille en Irak et en Syrie, où les forces prorégime cherchent actuellement à encercler les combattants de l'ÉI dans les quartiers sous son contrôle à Deir Ezzor (est), dans le cadre de leur offensive pour reprendre la totalité de la ville.

A Damas, le président Bachar al-Assad a estimé que la Syrie «avançait résolument vers la victoire», a rapporté l'agence officielle Sana.