Le Sénat américain rejette l'abrogation des vieilles autorisations de guerre en Irak et Afghanistan

AFP 13-09-2017 | 13h33

Les sénateurs américains ont refusé mercredi d'abroger les autorisations données par le Congrès en 2001 et 2002 à l'ancien président George W. Bush pour les guerres d'Afghanistan et d'Irak, et qui restent donc toujours en vigueur.

Les élus de la chambre haute du Congrès ont voté à la demande du sénateur républicain conservateur Rand Paul, qui juge les interventions militaires actuelles en Irak et en Syrie, contre l'organisation État islamique, «non autorisées, non déclarées et inconstitutionnelles».

«Aujourd'hui, nous menons un guerre illimitée - la guerre n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel endroit du globe», a lancé Rand Paul, qui défend le pouvoir constitutionnel du Congrès de déclarer la guerre.

Son texte aurait fait expirer les autorisations de 2001 et 2002 six mois après l'adoption de la loi.

Mais ses collègues ne l'ont pas suivi et ont rejeté son amendement, dans le cadre de l'examen d'une loi militaire, par 61 voix contre 36.

Au total, 33 démocrates et trois républicains ont voté pour mettre fin aux autorisations de recours à la force militaire.

Après la guerre du Vietnam, le Congrès a adopté la War Powers Resolution pour obliger le président à obtenir une autorisation parlementaire pour toute intervention dans des «hostilités» qui dureraient plus de 60 jours.

Le président républicain George W. Bush a obtenu une très large résolution après les attentats du 11 septembre 2001, et une autre contre l'Irak en 2002. Elles n'étaient pas limitées dans la durée.

Ce sont ces deux résolutions qui constituent, de façon controversée, la base juridique des opérations américaines en Irak en Syrie contre l'EI.

En 2015, Barack Obama avait soumis un projet de nouvelle résolution pour formaliser la guerre contre les jihadistes mais le Congrès, à majorité républicaine, n'avait pas donné suite. Le débat reste depuis dans une impasse.