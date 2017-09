Tempête Sebastian: trois morts en Allemagne

AFP 13-09-2017 | 13h27

Au moins trois personnes sont décédées mercredi en Allemagne en raison de la violente tempête Sebastian qui touche le nord de l'Europe.

Des vents atteignant les 130 km/h ont été enregistrés près de la mer du Nord frappée par cette tempête qui traverse l'ouest et le nord de l'Allemagne et devrait se décaler vers l'est du pays dans la nuit, selon les météorologistes allemands.

Deux personnes ont été tuées à Hambourg (nord) et une autre en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Une personne en fauteuil roulant a d'abord été retrouvée sans vie dans une rivière, ont indiqué les pompiers de la cité-État portuaire. Des témoins l'avaient vu tomber dans l'eau mais malgré l'intervention de plongeurs, d'un bateau et d'un hélicoptère, l'homme n'a pu être sauvé.

Un passant a également perdu la vie après avoir été frappé de plein fouet par un échafaudage qui s'était envolé du septième étage d'un bâtiment, selon la police. Malgré l'intervention des secours, la personne est décédée de ses blessures un peu plus tard à l'hôpital.

Plus à l'ouest, dans la station thermale de Brilon (ouest), un homme de 53 ans a perdu la vie après avoir été écrasé par la chute d'un arbre. Selon la police locale, la victime travaillait dans une forêt lorsqu'un épicéa de 20 mètres lui est tombé dessus.

Plusieurs régions d'Allemagne ont émis des messages de vigilance, conseillant aux habitants de rester chez eux alors que les services de secours ont dû intervenir à plusieurs reprises pour dégager des routes ou réparer les pannes d'électricité.