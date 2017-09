Somalie: Washington annonce avoir bombardé des shebab

AFP 13-09-2017 | 10h42

Les États-Unis ont annoncé avoir mené mercredi en Somalie trois frappes contre des islamistes shebab affiliés à Al-Qaïda, tuant six islamistes.

L'opération s'est déroulée vers 02H15 locales à environ 260 kilomètres au sud de Mogadiscio, en coordination avec le gouvernement fédéral somalien, a précisé le commandement militaire américain chargé de l'Afrique (Africom).

L'armée américaine «continuera à utiliser tous les moyens autorisés et appropriés» pour lutter contre le terrorisme, notamment «frapper des terroristes, leurs camps d'entraînement et leurs abris en Somalie, dans la région et dans le monde», a précisé l'Africom dans un communiqué.

Le président Donald Trump a autorisé en mars dernier le Pentagone à lancer des opérations anti-terroristes --par voies aériennes ou terrestres-- pour soutenir le gouvernement somalien. Jusque là, les actions de l'armée américaine devaient être validées par différentes agences à un très haut niveau.

Les shebab tentent depuis 2007 de renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale.