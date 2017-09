Les criminels n'auront pas accès aux refuges

AFP 06-09-2017 | 12h54

WASHINGTON | Les personnes recherchées et les délinquants sexuels ne seront pas admis dans les refuges abritant la population de l'ouragan dévastateur Irma, a averti mercredi un shérif de Floride, suscitant une vive controverse.

«Si vous recherchez un abri contre Irma, soyez prévenu: des policiers assermentés seront à chaque refuge pour contrôler les identités. Les délinquants sexuels et les prédateurs sexuels ne seront pas admis», a tweeté Grady Judd, l'homme chargé du maintien de l'ordre dans le comté de Polk.

«Si vous êtes recherché, nous vous escorterons avec plaisir vers l'abri sûr et bien gardé qu'est la prison du comté de Polk», a également écrit le chef policier de cette région au coeur de la Floride.

De nombreux internautes ont immédiatement condamné les propos du shérif, lui reprochant de profiter de l'ouragan pour procéder à des arrestations.

Le shérif s'est aussi vu accuser de mettre en danger des personnes éventuellement coupables d'infractions mineures, comme des infractions routières, qui pourraient décider de ne pas s'abriter de l'ouragan d'une intensité historique.

Mais le shérif a enfoncé le clou, dans un dernier tweet: «Nous ne pouvons nous permettre et nous ne laisserons pas des enfants innocents dans un abri avec des délinquants et prédateurs sexuels. Point à la ligne».

L'ouragan Irma de catégorie 5 a frappé mercredi les îles française de Saint-Barthélemy et franco-néerlandaise de Saint-Martin, provoquant d'importants dégâts matériels, et menace désormais Porto Rico, Haïti et la Floride.