Colombie: accord pour un cessez-le-feu bilatéral avec l'ELN

AFP 04-09-2017 | 10h21

QUITO | Le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN, en pourparlers de paix depuis février, ont convenu d'un cessez-le-feu bilatéral, a annoncé lundi la rébellion, peu avant la visite du pape François attendu mercredi à Bogota.

«Oui, cela a été possible! Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont résolument appuyé les efforts pour parvenir à ce #CeseAlFuegoBilateral (Cessez-le-feu bilatéral)», a tweeté la délégation de l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste) depuis Quito, où se tiennent les négociations.

Le cessez-le-feu entrera en vigueur à partir du 1er octobre, a déclaré dans la foulée le président colombien Juan Manuel Santos au cours d'une allocution télévisée.

L'ELN, dernière guérilla active de Colombie, a ajouté sur un autre compte Twitter: nous avons dit que la visite du pape François devait être une motivation supplémentaire pour accélérer la recherche d'accords, qui sont principalement destinés aux communautés qui souffrent des lamentables conséquences du conflit».

«Une fois passés les jours de fête qui accompagnent la présence de François en Colombie, nous resterons déterminés à progresser vers une désescalade du conflit, jusqu'à ce que la Paix complète soit une réalité», a ajouté cette rébellion inspirée de la révolution cubaine et des idées du Che Guevara.

Le cessez-le-feu a été conclu dans le cadre du 3e cycle des négociations de paix menées entre le gouvernement du président colombien Juan Manuel Santos et l'ELN, depuis le 7 février dans la capitale de l'Equateur voisin.

Il était prévu que ce cycle se termine vendredi, mais il avait finalement été prolongé jusqu'à samedi, puis jusqu'à ce lundi.

Les deux parties négociaient ces jours-ci la possibilité d'un cessez-le-feu bilatéral temporaire avant l'arrivée du souverain pontife, en visite en Colombie du 6 au 10 septembre.

Le gouvernement exigeait de la guérilla qu'elle renonce aux enlèvements, aux attentats contre les infrastructures pétrolières du pays, aux mines antipersonnelles et au recrutement de mineurs.

L'ELN attendait pour sa part un engagement des autorités à assurer la sécurité des leaders d'associations et défenseurs des droits humains par des gangs issus de la démobilisation des milices paramilitaires d'extrême droite en 2006.

Le président Santos, prix Nobel de la Paix 2016 qui a signé en novembre un accord de paix historique avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), la plus ancienne guérilla du continent aujourd'hui reconvertie en parti politique légal, espère parvenir à une «paix complète» après un conflit de plus d'un demi-siècle qui a fait plus de 260.00 morts, plus de 60.000 disparus et plus de sept-millions de déplacés.