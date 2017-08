Tempête Harvey: J.J. Watt des Texans de Houston récolte 10 M$ pour venir en aide aux sinistrés

Agence QMI 31-08-2017 | 12h23

L'ailier défensif des Texans de Houston J.J. Watt a atteint le plateau des 10 millions $ amassés dans le cadre de sa campagne de financement visant à supporter les gens touchés par l'ouragan Harvey la semaine dernière.

Le joueur-vedette avait lancé cette initiative dimanche et souhaitait récolter 100 000 $ pour offrir des denrées et du matériel à la population locale frappée durement. Toutefois, en date de mercredi après-midi, il avait déjà recueilli plus de 6 millions $, selon le magazine «Sports Illustrated». Le lendemain, il a confirmé sur son compte Twitter qu'il avait dépassé le cap des 10 millions $.

L'athlète a également reçu un appui de taille, mercredi, lorsque la populaire animatrice Ellen DeGeneres - avec l'aide de Wal-Mart - a effectué un don d'un million $ à sa cause.

Watt est un athlète bien en vue à Houston, lui qui a été invité quatre trois au Pro Bowl. Son équipe est de retour en ville, même si son dernier match préparatoire prévu en soirée contre les Cowboys de Dallas a été annulé.