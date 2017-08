France: mystère autour de la disparition d'une fillette lors d'un mariage

29-08-2017 | 12h21

Une fillette de 9 ans, disparue dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un mariage dans le sud-est de la France, restait introuvable plus de 48 heures après et les enquêteurs envisagent désormais la piste criminelle.

«Au regard du temps écoulé depuis la disparition de la jeune Maëlys et des moyens malheureusement vainement déployés pour la retrouver, la piste criminelle à ce stade n'est plus écartée», a expliqué avec prudence la procureure de la République de Bourgoin-Jallieu Dietlind Baudoin, lors d'une conférence de presse.

«On n'écarte pas la thèse accidentelle (...) mais on élargit sur une thèse potentiellement délictuelle ou criminelle», a détaillé la magistrate, évacuant «a priori, après un tel délai» la piste de la fugue.

La petite Maëlys de Araujo a été vue pour la dernière fois dimanche vers 01H00 GMT alors qu'elle assistait à un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, dans la région de Chambéry.

Utilisés à plusieurs reprises, les chiens pisteurs ont «+marqué+ au même endroit», sur le parking, selon les gendarmes.

«L'une des hypothèses c'est peut-être éventuellement le départ en véhicule de la petite Maëlys, d'une manière ou d'une autre», a déclaré le colonel Yves Marzian, commandant du groupement de gendarmerie du département de l'Isère.

Des battues ont été organisées depuis dimanche autour de la salle des fêtes, située dans un «environnement fortement boisé avec une végétation très dense», selon le parquet.

Des plongeurs ont également sondé la rivière Guiers, à proximité, et continuaient de l'inspecter mardi, selon des journalistes de l'AFP à Pont-de-Beauvoisin où l'affaire suscite beaucoup d'émoi.

«C'est horrible cette histoire, ça me bouleverse parce que j'ai deux garçons. On ne parle que de ça en ce moment», ajoutait Karine, 41 ans, une habitante croisée à la mi-journée.

Mais la fillette d'1m30 et 28 kg, la peau mate, les yeux marrons et les cheveux châtains, qui portait une robe sans manches et des nu-pieds de couleur blanche selon l'appel à témoins et la photographie diffusés depuis dimanche soir, demeure introuvable.

Les parents de Maëlys et leurs deux filles étaient installés depuis deux ans et demi dans le village de Mignovillard, près de la frontière suisse.

Selon le quotidien régional Le Progrès, la famille vivait auparavant aux Abrets-en-Dauphiné, une commune proche de Pont-de-Beauvoisin.