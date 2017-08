Le Groupe Hewitt vendu pour 1 milliard $ à une entreprise ontarienne

Agence QMI 28-08-2017 | 09h49

Le Groupe Hewitt, basé à Pointe-Claire, a été vendu pour 1,0177 milliard de dollars à la compagnie ontarienne Toromont Industries.

Employant plus de 2000 personnes et ayant des revenus annuels de 1 milliard de dollars, Hewitt est le concessionnaire autorisé de Caterpillar pour le Québec, l'ouest du Labrador et l'Atlantique, ainsi que le concessionnaire de chariots élévateurs Caterpillar pour la majeure partie de l'Ontario. Hewitt est aussi le concessionnaire MaK pour le Québec, les Maritimes et la côte Est américaine.

«La décision de vendre l'entreprise fondée par mon père il y a 65 ans n'a pas été facile, et fut le résultat d'une mûre réflexion de la part de mon fils David et moi-même. Nous sommes très fiers d'avoir joué un rôle de premier plan dans les industries de la construction et des ressources naturelles au Québec et dans les Maritimes, participant à la construction et au fonctionnement de ses routes, barrages et mines», a dit Jim Hewitt, président du conseil et chef de la direction de Hewitt par communiqué, lundi matin.

«Compte tenu de la tendance à la consolidation dans tous les secteurs dans lesquels Hewitt oeuvre, nous sommes confiants que nos clients et nos employés bénéficieront du fait de travailler au sein d'une organisation encore plus grande, ayant accès à davantage de ressources et de capital», a-t-il ajouté.

Cotée en bourse, Toromont versera 917,7 millions de dollars en argent et donnera 2,25 millions de ses actions (valant 100 millions de dollars, selon le prix moyen de l'action des dix jours précédant la signature de l'entente) pour mettre la main sur la Hewitt, qui est une société privée.

La compagnie ontarienne estime que cette prise de contrôle va renforcer sa position dans les secteurs minier, forestier, des systèmes électriques et de la construction.

«Notre position nous permettra de mieux saisir les nouvelles occasions de croissance organique, compte tenu de la reprise qui s'opère en ce moment dans le secteur minier et de la promesse d'importants investissements dans les infrastructures», a mentionné Scott J. Medhurst, président et chef de la direction de Toromont, par communiqué.

Avec cette acquisition, Toromont exploitera 120 succursales du Manitoba jusqu'à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu'au Nunavut, soit l'un des plus grands territoires du réseau de concessionnaires Caterpillar.