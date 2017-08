Près de sept tonnes de cocaïne de Colombie saisies en une semaine

AFP 25-08-2017 | 16h11

Près de sept tonnes de cocaïne ont été saisies cette semaine lors de plusieurs opérations menées par les autorités colombiennes, avec l'appui des États-Unis, du Guatemala et du Costa Rica, selon un bilan officiel publié vendredi à Bogota.

Un total de 5,2 tonnes, en majeure partie envoyées depuis la Colombie à bord d'embarcations rapides, ont été interceptées au large du Guatemala et du Costa Rica.

La saisie la plus importante a eu lieu au Guatemala, avec 4,5 tonnes, tandis que 620 kilos ont été saisis au Costa Rica, et «six personnes ont été arrêtées en Amérique centrale», dont quatre Colombiens, un Costaricain et un Équatorien, selon le communiqué de la police.

La Marine colombienne avait pour sa part fait état mercredi de la saisie de 1,7 tonne de cocaïne dans le Pacifique.

La drogue était en partance pour l'Amérique centrale, l'une des principales routes de transit du trafic de stupéfiants vers les États-Unis, premier consommateur mondial de cocaïne.

La Colombie est pour sa part le premier producteur de feuilles de coca, composant de base de la cocaïne, avec 146 000 hectares de plantation, et aussi le premier producteur de cette drogue avec 886 tonnes en 2016, selon l'ONU.