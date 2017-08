Donald Trump fustige ses alliés du Congrès

AFP 24-08-2017 | 11h07

À l'approche de la rentrée parlementaire de septembre aux États-Unis, le président Donald Trump joue la confrontation et critique ouvertement l'inaction supposée des chefs du Congrès, pourtant issus de son parti.

Le ton est monté lors d'un coup de fil début août entre le milliardaire républicain et le chef de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell, a rapporté le New York Times. L'homme fort du Sénat a aussi eu droit à des salves de tweets vengeurs, tandis que des noms d'oiseaux ont été lancés en public par le dirigeant contre plusieurs sénateurs rebelles, dont John McCain.

Et jeudi, le président a volé dans les plumes de M. McConnell et du président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, les deux hommes qui contrôlent le Congrès et ne sont, selon lui, pas au niveau.

Dans la capitale américaine encore soumise à la torpeur estivale, seul le président est rentré de vacances, les élus ne revenant que le 5 septembre.

La prochaine session a deux grands sujets à l'ordre du jour: le vote du budget 2018 et le relèvement du plafond de la dette. Avec une date-butoir pour chacun: la fin du mois de septembre.

La Maison Blanche exige que la loi de financement de l'État fédéral inclue des crédits pour la construction du mur promis par Donald Trump à la frontière mexicaine. Les démocrates, qui s'y opposent et détiennent une minorité de blocage au Sénat, pourraient jouer l'intransigeance et provoquer un «shutdown» le 1er octobre.

Aux États-Unis, l'administration fédérale doit légalement fermer («shutdown») si le Congrès n'a pas voté de crédits de fonctionnement. Or l'État n'est actuellement financé que jusqu'à la fin de l'année budgétaire 2017, le 30 septembre. Au 1er octobre, faute d'accord, des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux non essentiels seraient forcés de rester chez eux, comme en octobre 2013 la dernière fois, lors d'une crise qui coûta cher à l'image du parti républicain.

Les enjeux du plafond de la dette sont encore plus monumentaux. Le Congrès fixe le niveau maximum d'endettement fédéral, un plafond qui doit régulièrement être relevé par un vote, occasion pour les uns et les autres de réclamer diverses concessions, les conservateurs exigeant souvent des contreparties d'austérité.

Faute de relèvement, les États-Unis pourraient être déclarés en défaut de paiement pour la première fois de leur histoire, ce qui pourrait provoquer une catastrophe sur les marchés financiers. Le Trésor a prévenu qu'il ne pourra plus tenir au-delà du 29 septembre, une date qui peut toutefois encore être ajustée à la marge.

Arrêtez le chaos

Après avoir reproché à MM. McConnell et Ryan de ne pas avoir écouté ses conseils sur la stratégie législative à adopter pour relever la limite de la dette en évitant un enlisement des débats, il a écrit mercredi: «Cela aurait pu être tellement simple, maintenant (c'est) le bazar!»

Puis deux heures plus tard, n'ayant pas digéré l'échec de l'abrogation de la loi Obamacare sur la santé en juillet: «Mon seul problème avec Mitch McConnell est qu'après avoir parlé d'abrogation pendant sept ans, il a échoué! Cela n'aurait JAMAIS dû arriver!»

Cet accès de tension est inhabituel entre une Maison Blanche et un Congrès contrôlés par le même parti, a fortiori dans la première année du mandat.

Chacun avait tenté de calmer le jeu mercredi par des communiqués rassurants, exécutif et législatif vantant la convergence de vues sur les objectifs politiques de l'année, dont une grande réforme fiscale.

Les chefs du Congrès font le dos rond et tâchent de rassurer les milieux économiques.

«Il n'y aucun risque --zéro-- que nous ne relevions pas le plafond de la dette», a déclaré lundi M. McConnell.

«Je ne crois pas qu'une paralysie soit nécessaire, la plupart des gens n'en veulent pas, y compris nous», a ajouté M. Ryan mercredi.

L'opposition démocrate observait avec gourmandise ces disputes au sein du parti majoritaire.

«Il faut que les républicains arrêtent le chaos et se mettent d'accord vite. Le réputation financière des États-Unis est en jeu», a lancé la chef démocrate Nancy Pelosi.