AFP 22-08-2017 | 10h34

MADRID | L'un des quatre suspects encore en vie des attentats en Catalogne, Mohamed Houli Chemla, a admis devant un juge mardi que la cellule préparait un attentat de plus grande envergure, a-t-on appris de source judiciaire.

Le suspect a confirmé devant le juge d'instruction ses déclarations en garde à vue, selon lesquelles la cellule préparait un attentat plus important que les deux attaques de Barcelone et Cambrils, jeudi et vendredi.

Elles ont fait 15 morts et plus de 120 blessés.