Afghanistan: l'intervention militaire américaine depuis 2001

AFP 21-08-2017 | 13h39

Rappel des principales étapes de l'intervention militaire des États-Unis en Afghanistan, alors que le président Donald Trump doit présenter lundi sa nouvelle stratégie pour ce pays.

Actuellement, 8400 Américains participent à l'opération de l'Otan en Afghanistan, qui compte plus de 13 000 militaires au total. La plupart d'entre eux sont chargés d'encadrer et d'entraîner les forces afghanes.

Guerre contre le terrorisme

Le 7 octobre 2001, moins d'un mois après les attentats du 11-Septembre aux États-Unis, le président George W. Bush lance une vaste offensive militaire en Afghanistan, après le refus du régime taliban de livrer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Quelques semaines suffiront à la coalition occidentale menée par Washington pour renverser les talibans.

Outre l'opération aérienne, les États-Unis soutiennent l'avancée des Afghans de l'Alliance du Nord au moyen d'équipes paramilitaires de la CIA et de forces spéciales.

Quelque 1000 soldats américains sont déployés en novembre. Ils seront environ 10 000 l'année suivante.

Une guerre oubliée

La guerre en Irak en 2003 détourne l'attention de Washington de l'Afghanistan. Les talibans et d'autres groupes islamistes réapparaissent dans leurs bastions du Sud et de l'Est, d'où ils peuvent gagner les sanctuaires des zones tribales pakistanaises.

En 2008, le commandement américain sur place réclame des moyens humains pour mener une réelle stratégie de contre-insurrection. George W. Bush accepte d'envoyer des troupes supplémentaires, et à la mi-2008, quelque 48 500 militaires sont envoyés sur le sol afghan.

Un pic de 100 000 hommes

En 2009, dans les premiers mois de la présidence de Barack Obama, élu sur la promesse de mettre fin aux deux guerres d'Irak et d'Afghanistan, le nombre de soldats américains avoisine 68 000 hommes.

Le 1er décembre, Barack Obama annonce l'envoi prochain de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan, qui feront passer le contingent américain à quelque 100 000 hommes jusqu'en 2011.

L'objectif est de «briser l'élan» des talibans et de renforcer les institutions afghanes.

Mort de Ben Laden

Dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, Oussama Ben Laden est tué lors d'une opération des forces spéciales américaines sur sa résidence à Abbottabad, au Pakistan, où il vivait caché.

Fin des opérations de combat

En septembre 2014, l'Afghanistan signe un accord de sécurité bilatéral avec les États-Unis et un texte similaire avec l'Otan: 12 500 soldats étrangers, dont 9800 Américains, resteront dans le pays en 2015, après la fin de la mission de combat de l'Alliance atlantique.

Les troupes américaines seront alors chargées de deux missions: la poursuite d'«opérations antiterroristes contre les restes d'Al-Qaïda» et l'entraînement des forces afghanes.

Fin décembre, la mission de combat de l'Otan prend fin, remplacée par une mission d'assistance baptisée «Soutien résolu».

Mais la situation sécuritaire va nettement se détériorer. Et en juillet 2016, Barack Obama ralentira une nouvelle fois le rythme de retrait des troupes américaines, annonçant le maintien de 8400 soldats jusqu'à 2017.

Un hôpital de MSF bombardé

Le 3 octobre 2015, en plein combat entre insurgés islamistes et armée afghane, soutenue par les forces spéciales de l'Otan, un avion des forces spéciales américaines bombarde l'hôpital de Médecins sans frontières (MSF) à Kunduz (nord). Le drame fait 42 morts, dont 24 patients et 14 membres du personnel de l'ONG.

2017: Méga-bombe contre l'ÉI

Le 13 avril, les forces américaines larguent la plus puissante de leurs bombes conventionnelles contre un réseau de tunnels et de grottes emprunté par le groupe État islamiste (ÉI) dans l'Est, faisant 96 morts dans les rangs jihadistes.

En juillet, l'armée américaine tue le nouveau chef du groupe, 3e «émir» de l'ÉI en Afghanistan à être abattu par Washington et Kaboul.

2017: Nouvelle stratégie

Le 1er février, un rapport gouvernemental américain indique que les pertes des forces de sécurité afghanes ont grimpé de 35% en 2016 par rapport à l'année précédente.

Le 9, le commandant des forces américaines en Afghanistan plaide pour un renforcement des troupes de l'Otan, évoquant «l'impasse» dans laquelle se trouvent les troupes afghanes face aux talibans.