Une policière abat à elle seule quatre terroristes

Vincent Larin 18-08-2017 | 15h53

Une policière catalane a grandement contribué à éviter un carnage à Cambrils en abattant à elle seule quatre terroristes qui ont attaqué des passants à la voiture-bélier et à l'arme blanche.

Elle et son collègue patrouillaient sur le bord de la plage lorsque la voiture à bord de laquelle prenaient place cinq terroristes a foncé dans la foule autour d'un yacht-club blessant sept passants, dont une femme qui est finalement décédée.

Juste après avoir blessé le policier à la tête et au tibia en lui fonçant dessus avec leur Audi A3, les terroristes sont sortis de la voiture et se sont rués sur la policière avec des couteaux et une hache. Elle a alors dégainé son arme et a abattu quatre d'entre eux en quelques secondes.

Un film d'horreur

Le cinquième terroriste a couru vers un parc et a été neutralisé par un autre policier qui lui a tiré dessus avec une mitraillette.

L'homme aurait toutefois réussi à poignarder un piéton entre temps.

Des témoins de l'évènement ont raconté qu'il a fallu plusieurs tirs pour neutraliser définitivement le terroriste.

«Il a pris la première salve de tirs et s'est écroulé par terre, mais en quelques secondes, je croyais que j'étais dans un film d'horreur, il s'est relevé, a raconté un touriste du Royaume-Uni, Fitzroy Davies. Le gars souriait, riait, en marchant vers les policiers qui ont tiré d'autres coups avant qu'il ne tombe par terre.»

«Il devait être drogué», a-t-il ajouté.

Le chef de la police catalane a confirmé que l'agente, qui devait normalement être en vacance, recevrait de l'aide psychologique.

«Même si c'est une professionnelle, tuer quatre personnes reste quelque chose de difficile à vivre», a expliqué Josep Luis Trapero.

L'identité de la policière n'a pas encore été dévoilée.

- Avec La Vanguardia et Daily Mails