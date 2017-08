Trump: la culture américaine «mise en pièces» par les retraits de statues

AFP 17-08-2017 | 09h42

WASHINGTON | Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que la culture et l'histoire américaines étaient «mises en pièces» par les retraits de statues célébrant des personnages de la confédération sudiste.

«Triste de voir l'histoire et la culture de notre grand pays mises en pièces par le retrait de nos magnifiques statues et monuments», a tweeté Donald Trump, montant en première ligne dans ce débat entre ceux qui y voient la célébration d'un passé raciste et ceux qui défendent le droit du sud à son histoire.