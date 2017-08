Deux pitbulls sauvent des enfants d'un serpent venimeux

Agence QMI 16-08-2017 | 09h49

BRANDON | Il n'y a pas de doute, être un héros demande beaucoup de travail, et si ce bon samaritain à quatre pattes pouvait parler, il aurait toute une histoire à raconter.

Un pitbull, nommé «Slayer», a agi en un instant, alors qu'un serpent venimeux était à moins d'un mètre des petits-enfants de sa maîtresse.

«C'est pour ce genre d'histoire que les chiens sont reconnus pour être le meilleur ami de l'homme», a expliqué cette dernière.

Le chien a protégé les enfants, Zayden 4 ans et Mallory, 1 an, du serpent qui se cachait dans le jardin, en prenant les coups: il a été blessé au visage et sur son museau.

Le deuxième pitbull de la dame, Paco, est alors venu l'aider et a lui aussi été mordu, mais à la patte.

Les deux chiens ont eu immédiatement besoin de traitement.

Quand ils sont arrivés à Blue Pearl Veterinary Partners Hospital à Brandon, ils étaient dans un mauvais état.

«Nous avons dû retirer le venin très rapidement, si nous voulions qu'ils s'en sortent en bon état», a indiqué la Dre Shelby Loos.

«Nous leur avons donné un médicament pour la douleur afin qu'ils se sentent le mieux possible», ajoute-t-elle.

«Je n'en reviens pas, j'ai tellement de gratitude pour tout le monde impliqué dans cette mésaventure», a laissé tomber la maîtresse du chien.

Cette histoire a une fin heureuse, puisque Paco s'est déjà remis de ses blessures, alors que Slayer est toujours en convalescence à Blue Pearl, son état ne fait que s'améliorer et il pourra rentrer chez lui bientôt.