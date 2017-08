85 000 dollars pour une musulmane forcée de retirer son voile lors d'une arrestation

AFP 11-08-2017 | 07h25

LOS ANGELES | Une musulmane qui avait eu son voile enlevé de force par des policiers, lors de sa garde à vue, va recevoir 85 000 dollars de la ville de Long Beach, en banlieue de Los Angeles, dans le cadre d'un accord amiable.

«Kirsty Powell, une afro-américaine musulmane, avait porté plainte après que des policiers ont enlevé de force son voile devant d'autres policiers masculins et des dizaines de détenus», d'après le communiqué publié jeudi par le Conseil des relations américano-islamiques sur son site internet.

«Mme Powell porte le voile dans le cadre de ses croyances religieuses et a été forcée de passer la nuit tête nue quand elle était en détention. Elle a décrit l'expérience comme profondément traumatisante», ajoute le communiqué du Cair.

Long Beach a voté mardi pour approuver l'accord amiable, qui comprend 85 000 dollars de dommages et intérêts, précise le Cair, notant que la ville et d'autres localités des comtés d'Orange et San Bernardino, en périphérie de Los Angeles, ont amendé leurs réglementations pour protéger le droit au foulard islamique en détention.

Ce sont maintenant des policières qui doivent retirer le voile d'une détenue «quand c'est nécessaire pour la sécurité de l'agent», et en dehors de la présence de policiers ou détenus masculins, a affirmé Monte Machit, procureur assistant de la ville de Long Beach, cité dans le Los Angeles Times.

Mme Powell avait été arrêtée lors d'un point de contrôle routier en mai 2015 sur des chefs d'accusations encore en cours d'examen. Pendant l'arrestation les agents de police lui ont dit qu'elle devait enlever son foulard. Sa demande qu'une policière la fouille a été rejetée et elle n'a pas eu le droit de garder son voile en garde à vue.

«Je ne souhaite à personne de traverser ce que j'ai ressenti pendant cet épisode», avait-elle déclaré dans sa plainte déposée l'an dernier à Los Angeles.