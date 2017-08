Vingt-neuf migrants morts et 22 disparus au large du Yémen

AFP 09-08-2017 | 17h06

Au moins 29 migrants sont morts et 22 autres portés disparus en mer d'Arabie après avoir été contraints par leur passeur de sauter à la mer au large du Yémen, a rapporté mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

«Tôt ce matin, un passeur, en charge de l'embarcation, a contraint plus de 120 migrants somaliens et éthiopiens à sauter dans une mer agitée alors qu'ils se rapprochaient de la côte de la province yéménite de Chabwa, en mer d'Arabie», a indiqué l'OIM dans un communiqué citant des survivants.

Peu après le drame, des employés de l'OIM ont trouvé les corps de 29 migrants sur une plage de Chabwa, au cours d'une patrouille de routine, ajoute cette agence de l'ONU dans son communiqué.

Elle précise que «les morts avaient été enterrés rapidement par les survivants».

Des médecins de l'OIM ont fourni une aide et des soins d'urgence aux 27 survivants, femmes et hommes, restés sur la plage, selon le communiqué.

Certains des survivants avaient déjà quitté la plage avant de recevoir de l'aide, tandis que 22 migrants sont toujours portés disparus, selon l'OIM.

La moyenne d'âge des passagers du bateau était de 16 ans.

«Les survivants ont raconté à nos collègues sur la plage que le passeur les avait poussés à la mer croyant voir +(des représentants) des autorités+ près de la côte», explique Laurent de Boeck, chef de la mission de OIM au Yémen.

Scandaleux et inhumain

«Ils nous ont également dit que le passeur était déjà retourné en Somalie pour continuer son business et (...) ramener d'autres migrants au Yémen en (passant) par la même route», a-t-il ajouté.

Il a dénoncé un acte «scandaleux et inhumain», soulignant par ailleurs l'«immense souffrance des migrants sur cette route migratoire. Trop de jeunes paient des passeurs avec de faux espoirs d'un avenir meilleur», a-t-il déploré.

Selon une source responsable au sein de l'OIM dans la ville yéménite d'Aden, «il y avait de nombreuses femmes et enfants parmi ceux qui sont morts et ceux portés disparus.»

Malgré la guerre au Yémen, près de 55 000 migrants ont quitté la Corne de l'Afrique pour se rendre dans ce pays depuis janvier 2017, selon l'OIM. Plus de 30 000 d'entre eux sont mineurs et originaires de Somalie et d'Éthiopie.

Des Éthiopiens et des Somaliens fuyant la pauvreté ou les violences tentent généralement de rejoindre le Yémen pour se rendre ensuite dans des pays du Golfe.

La guerre au Yémen a fait près de 8400 morts et plus de 47 000 blessés depuis 2015, selon l'Organisation mondiale de la Santé.