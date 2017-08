La famille Clinton de passage en Estrie

Shanny Hallé 08-08-2017 | 14h31

Les Cantons-de-l'Est vont accueillir de la grande visite au cours des prochains jours: Bill Clinton, sa femme, Hillary Clinton, et leur fille seront de passage au Manoir Hovey de North Hatley.

Selon les sources de TVA Nouvelles, ils seront de passage entre le 13 et le 21 août prochain.

Sous le couvert de l'anonymat, un employé du Manoir Hovey a indiqué que la famille Clinton avait reçu une invitation de l'auteure Louise Penny. Une vingtaine de personnes seraient invitées à venir passer un séjour.

Tourisme Cantons de l'Est a reçu la demande d'être discret concernant les détails de cette visite, puisque les plans peuvent encore changer. D'ailleurs, on ne connaît pas leur itinéraire exact, par mesure de sécurité

Tourisme Cantons de l'Est a également indiqué à TVA Nouvelles qu'une relationniste de presse du Manoir Hovey travaille aux États-Unis, et s'occupe de vendre l'hôtel dans cette région.

La Gendarmerie Royale du Canada n'est pas en mesure de confirmer que la famille Clinton s'en vient au Québec dans les prochains jours, mais a indiqué être responsable de la sécurité de ces personnes sur son territoire.

Du côté du Manoir Hovey, on ne confirme pas l'information pour garantir la vie privée des clients, mais on ne la nie pas non plus.

Au cours des dernières années, le Manoir Hovey (Hôtel 5 étoiles et 4 diamants) a reçu de nombreuses personnalités connues: des acteurs, des princes, des politiciens du monde entier.

Le Manoir Hovey vient d'être listé en 27e position des «Top 100 Hôtels au Monde» par le magazine «Travel + Leisure» et est deuxième position parmi les «Meilleurs Hôtels de Villégiature au Canada»!