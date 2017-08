Trump veut réformer l'immigration légale, la baser sur le mérite

AFP 02-08-2017 | 14h04

Donald Trump a apporté mercredi son soutien à une refonte du système d'immigration légale aux États-Unis, destinée à drastiquement réduire le nombre d'immigrés peu qualifiés et à mettre en place un dispositif basé sur le mérite.

La proposition concoctée par les sénateurs républicains Tom Cotton et David Perdue a vocation à donner la priorité aux personnes parlant anglais et à plafonner à 50 000 par an le nombre de réfugiés obtenant l'autorisation de résider aux États-Unis.

«Cette législation représentera la plus importante réforme de notre système migratoire depuis un demi-siècle», a commenté M. Trump à la Maison Blanche, remerciant les deux sénateurs d'avoir élaboré ce projet «historique et très crucial».

Cette loi baptisée RAISE --Reforming American Immigration for Strong Employment, ou Réformer l'immigration américain pour un emploi solide-- «va changer la façon dont les États-Unis délivrent des cartes vertes aux ressortissants d'autres pays», a-t-il ajouté, faisant référence au permis de résident permanent «Green Card».

L'attribution de ce document très convoité sera déterminée par un système de notation, qui «avantagera les immigrés parlant anglais, pouvant subvenir financièrement à leurs besoins et à ceux de leur famille, et possédant des compétences qui contribueront à notre économie», a fait savoir le milliardaire.

Selon la Maison Blanche, «seulement un immigré sur quinze vient aux États-Unis sur la base de ses qualifications».

«En moyenne, un million d'immigrés sont autorisés à s'installer légalement aux États-Unis chaque année et la plupart d'entre eux sont des travailleurs peu ou pas qualifiés», a poursuivi l'exécutif. «Cet afflux revient à ajouter la population de San Francisco chaque année au pays».

Le nouveau système voulu par les deux sénateurs prend modèle sur le Canada et l'Australie, ont-ils indiqué.