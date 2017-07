Angleterre: il démolit sa nouvelle Ferrari une heure après l'avoir achetée

Agence QMI 29-07-2017 | 16h27

Un Anglais qui venait de s'acheter une rutilante Ferrari noire pour 200 000 livres sterling (environ 326 000 $ CAN) n'a pas pu en profiter bien longtemps.

À peine une heure après avoir conclu la transaction et avoir pris possession du bolide, l'homme a été impliqué dans un violent accident sur l'autoroute M1, dans le South Yorkshire, au nord de Londres.

Même si sa Ferrari 430 Scuderia a été complètement détruite et a même pris feu après avoir quitté les voies rapides, le conducteur malchanceux peut louer le ciel, puisqu'il a réussi à s'extirper de la carcasse sans être blessé grièvement.

C'est surtout son orgueil et son portefeuille qui sont les plus touchés...

Selon la police du South Yorkshire, le conducteur, qui s'en tire avec des «coupures et des ecchymoses», a perdu la maîtrise de son nouveau joujou, qui a fait un vol plané de plusieurs mètres et terminé sa course dans un champ avant de s'enflammer.

Des pompiers ont dû être dépêchés sur place.

La vitesse n'est sûrement pas étrangère à cet accident, qui donne à réfléchir.