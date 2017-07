Brésil: mobilisation de 8500 militaires à Rio contre l'insécurité

AFP 28-07-2017 | 17h28

Une force de 10 000 hommes, dont 8500 militaires, a commencé à se déployer vendredi dans Rio de Janeiro pour assurer la sécurité dans la ville en proie à une flambée de violence liée au trafic de drogue et au marasme économique.

Le président Michel Temer a signé un décret autorisant «l'emploi des forces armées dans l'État» de Rio de Janeiro pour lutter contre le crime organisé, a annoncé le Journal officiel.

Dès l'après-midi, des véhicules de transport de troupes ont commencé à circuler à Rio, a constaté l'AFP.

«Cette décision a été prise pour défendre l'intégrité de la population, préserver l'ordre public et garantir le fonctionnement des institutions», a déclaré le président Temer dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux.

Il a évoqué «une nouvelle mesure devant cette situation qui aujourd'hui inquiète et angoisse tous les Brésiliens».

«Nous allons atteindre le crime organisé et ses chaînes de commandement», a déclaré pour sa part le ministre de la Défense, Raul Jungmann, lors d'une conférence de presse sur une base militaire de Rio.

Le ministre a précisé que dans le cadre de cette opération il n'était pas prévu une présence «ostensible» de l'armée dans les rues de la métropole mais que les troupes se concentreraient sur plusieurs tâches: le renseignement, des «actions surprise» et «la participation de la société» dans la zone métropolitaine de l'État de Rio.

«Rio a besoin d'un pacte pour la sécurité et pour la paix», a ajouté le ministre. Le président de la Chambre des députés, Rodrogo Maia, avait récemment tiré la sonnette d'alarme en déclarant que «les autorités ont totalement perdu le contrôle de la sécurité publique à Rio, où personne ne se sent plus en sécurité» face à la montée de la criminalité.

Exaspérés par la violence

Un an après avoir accueilli les jeux Olympiques, Rio est en effet en proie à une flambée de violence, avec une moyenne effrayante de trois personnes par jour blessées par des balles perdues lors des six premiers mois de l'année, notamment lors de fusillades entre policiers et narcotrafiquants de plus en plus lourdement armés.

Ces tirs font en moyenne un mort tous les trois jours, essentiellement dans les favelas où habitent près d'un quart des Cariocas.

Par ailleurs 91 membres des forces de l'ordre ont été tués depuis le début de l'année dans les violences à Rio, poussant les proches de policiers à manifester le week-end dernier dans les rues de Copacabana.

Quelques semaines plus tôt, des proches de victimes des balles des gangs et de la police dans les favelas avaient manifesté, dans ce même quartier favorisé, exaspérés par la violence.

Depuis le début de l'année scolaire, seuls sept jours de cours sur 120 ont pu se dérouler sans qu'au moins un établissement de Rio ne soit fermé à cause de problèmes de violence.

Le sentiment d'insécurité dans la «Ville merveilleuse» est exacerbé par une crise financière profonde de l'État de Rio qui n'est plus en mesure de payer à temps les salaires de nombreux fonctionnaires, y compris des policiers.

«Nous réitérons la formule des jeux Olympiques en 2016, qui a eu tant de succès», a expliqué le ministre de la Défense.

Le déploiement massif des forces de sécurité pendant les JO en avait assuré le succès sur le plan sécuritaire mais après leur retrait la criminalité est repartie en flèche.

En août et septembre 2016, 85 000 militaires et policiers avaient été mobilisés dans la ville pour les jeux Olympiqes et paralympiques, le double des effectifs ayant patrouillé à Londres pour les JO de 2012.

La mobilisation à Rio, applicable jusqu'à la fin 2017, sera prolongée jusqu'à la fin 2018, c'est-à-dire l'expiration du mandat du président Temer, a indiqué le ministre de la Défense.

Mais, «nous n'allons pas résoudre le problème de la criminalité seulement sur le territoire brésilien», a-t-il ajouté dans une allusion à la nécessité d'une coopération avec d'autres pays de la région.

Il a évoqué une meilleure protection des frontières du Brésil, avec des avions radar, contre le trafic de drogue et d'armes notamment.