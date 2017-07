Un bébé naît vivant malgré une interruption médicale de grossesse

Agence QMI 28-07-2017 | 06h38

BOLOGNE-SUR-MER - Un bébé est né vivant alors qu'une interruption médicale de grossesse (IMG) venait d'être pratiquée sur sa mère quelques heures plus tôt.

La décision de mettre fin à la grossesse avait été prise lorsque des médecins du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, en France, avaient découvert que le foetus était atteint d'une grave malformation.

«On nous a expliqué que notre enfant avait 80% du cerveau qui ne fonctionnait pas. Les médecins ont dit que le bébé serait paralysé et qu'il ne pourrait ni boire ni manger», ont confié M. et Mme Delage au quotidien «La Voix du Nord».

Enceinte de huit mois et encore sous le choc de l'annonce du diagnostic, Mme Delage s'est présentée à l'hôpital lundi comme prévu.

Une piqûre à double dose a été injectée dans le cordon ombilical. Les médecins ont ensuite constaté que le coeur du bébé avait cessé de battre et en avait informé la famille.

Cependant, l'enfant s'est mis à crier pendant l'accouchement.

«Le bébé est vivant. Il pleure, il mange, il bouge. On ne comprend pas ce qui a pu se passer et on n'a pas d'explications de la part de l'hôpital», a fait savoir le père de famille, Jérôme Delage.

«C'est rare, mais ça arrive»

Les médecins de leur côté évoquent des circonstances exceptionnelles.

«Nous avons vérifié le déroulé de l'opération et il n'y a pas eu d'erreurs médicales commises par les praticiens chevronnés qui ont pratiqué l'opération. Nous sommes face à un échec de l'IMG. C'est rare, mais ça arrive», a précisé le président de la commission médicale de l'hôpital Duchenne, le docteur Pierre Ducq.

Une enquête interne a été ouverte pour faire la lumière sur ce phénomène rare.

Par ailleurs, il n'y aurait plus aucune communication entre la famille et l'hôpital selon «La Voix du Nord».

«Nous devons être dans l'accompagnement de la famille, car ils sont dans une situation de détresse psychologique et nous devons les soutenir. Mais la tension nous en empêche pour l'instant», a tenu à préciser le directeur de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, Yves Marlier.

Les médecins ne savent pas si l'enfant, qui a été conduit dans un service de néonatalogie, pourra vivre longtemps.

Il doit subir des examens complémentaires dans les prochains jours.