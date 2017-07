Cachemire: création d'un nouveau mouvement jihadiste lié à Al-Qaïda

AFP 27-07-2017 | 12h53

Un jeune militant islamiste a été désigné chef de la toute première cellule liée à Al-Qaïda au Cachemire, a annoncé un organe de propagande du réseau extrémiste.

En 2014, Al-Qaïda avait annoncé la création d'une nouvelle filiale sur le sous-continent indien pour tenter d'endiguer la concurrence de l'organisation de l'État islamique (ÉI). Mais c'est la première fois que le réseau dirigé par Ayman al-Zawahiri signale son implantation dans le Cachemire, une région instable à majorité musulmane que se disputent l'Inde et le Pakistan.

Selon le Front médiatique islamique mondial, un organe de propagande lié à Al-Qaïda, Zakir Musa, un militant islamiste de 23 ans basé au Cachemire indien, a été placé à la tête de ce groupe nommé «Ansar Ghazwat-ul-Hind».

Zakir Musa est une figure connue du militantisme islamiste au Cachemire. Il se bat notamment pour l'instauration de la charia.

«Le jihad au Cachemire est entré en phase d'éveil», affirme le Front médiatique islamique mondial dans son communiqué diffusé mercredi par SITE, le centre américain spécialisé dans la surveillance en ligne de la mouvance jihadiste.

S.P. Vaid, chef de la police du Cachemire, a qualifié la création de cette cellule de «changement idéologique». «Pour nous, quiconque s'empare d'une arme est un terroriste. Musa est un terroriste. Peu importe l'organisation. Nous verrons bien, nous les affronterons», a-t-il dit à l'AFP.

Le Cachemire est de facto divisé entre l'Inde et le Pakistan. Depuis la Partition de 1947, New Delhi et Islamabad se déchirent pour le contrôle de la région, un conflit dont découle une insurrection séparatiste dans la partie indienne.

L'Inde accuse le Pakistan d'entraîner et de financer la rébellion, mais Islamabad ne reconnaît officiellement qu'un soutien diplomatique et politique aux mouvements séparatistes.

Plusieurs dizaines d'organisations séparatistes ont pris les armes contre le pouvoir indien, certains militent pour l'indépendance du Cachemire, d'autres pour son rattachement au Pakistan.