Il tue son fils qui avait découvert ses photos compromettantes

Agence QMI 27-07-2017 | 09h08

Un père de famille du Colorado aurait tué son fils de 13 ans après que celui-ci eut découvert des photographies compromettantes à son sujet.

Mark Redwine, 55 ans, a été arrêté vendredi dernier et accusé du meurtre au deuxième degré de son fils Dylan disparu depuis novembre 2012.

Dans une entrevue accordée à «ABC7», le frère de l'adolescent a fait savoir mercredi que lui aussi avait vu ces photos.

«Sur ces images, on peut voir notre père habillé en femme et maquillé. Il porte une protection urinaire. Sur certaines photos, on le voit en train de manger ses excréments. C'était dégoûtant. Nous ne pouvions pas croire ce que nous voyions», a confié Cory Redwine.

Selon le bureau du procureur du comté de La Plata, Mark et Dylan Redwine entretenaient une relation plutôt houleuse.

Le père de famille avait toujours été soupçonné d'avoir participé à la disparition de son fils puisque c'est chez lui que Dylan avait été vu pour la dernière fois le 18 novembre 2012.

L'adolescent faisait alors l'objet d'une bataille juridique entre ses parents qui étaient en train de se séparer.

Des restes du garçon avaient été découverts en 2013 et en 2015 par des randonneurs à quelques kilomètres du domicile de son père.

Une autopsie avait montré qu'il avait été battu avant de mourir.

Mark Redwine a toujours nié avoir tué son fils et a même multiplié les entrevues à la télévision pour clamer qu'il n'aurait «jamais» fait de mal à Dylan.

Du sang a cependant été retrouvé dans le salon du père de famille et des chiens renifleurs ont indiqué aux enquêteurs qu'un cadavre avait été transporté dans son camion.

«Je pense que Dylan a voulu confronter Mark sur notre découverte, mais aussi sur certains points de leur relation. Mark est quelqu'un de dérangé, mais qui sait très bien ce qu'il fait», a conclu le frère de la victime.