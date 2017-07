Un mort et six blessés dans un manège en Ohio

Agence QMI 27-07-2017 | 03h43

COLUMBUS | Une personne a perdu la vie et sept autres ont été blessées dans un manège qui a connu de graves ennuis mécaniques, mercredi soir, à Columbus, en Ohio.

Selon ce que montre une vidéo de l'accident publiée par un témoin sur Twitter, des nacelles du manège, qui oscille comme un pendule et qui pivote sur lui-même, se sont détachées de la structure et ont été carrément projetées dans les airs. On voit ensuite les passagers atterrir violemment sur le sol.

Le drame s'est produit dans une attraction nommée «Fire Ball» («Boule de feu») à la Foire de l'État de l'Ohio, confirment les autorités.

Des sept blessés, cinq d'entre eux sont dans un état critique, rapporte la chaîne de télévision locale WBNS.

«Je suis terriblement attristé par cet accident, par la mort d'une personne et par le fait que des gens aient été blessés alors qu'ils profitaient de la Foire de l'Ohio, a déclaré le gouverneur de l'État, John Kasich. J'ai réclamé une enquête complète concernant cet événement et j'ai demandé à ce que tous les manèges soient mis hors fonction jusqu'à ce que des vérifications de sécurité supplémentaires soient complétées.»