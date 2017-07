Venezuela: début de la grève générale de 48 heures contre la Constituante de Maduro

AFP 26-07-2017 | 10h35

CARACAS | Rue désertes, barricades ou banderoles commençaient à être visibles dans la capitale vénézuélienne mercredi matin, à l'aube d'une grève générale de 48 heures à l'appel de l'opposition contre l'élection contestée dimanche d'une Assemblée constituante.

«Finie la dictature!» clamaient des banderoles accrochées à des barricades fermant certaines rues dans Caracas et d'autres villes du pays dès 06H00 du matin.

Les autobus continuaient cependant à circuler dans le centre de la capitale.

Les antichavistes (du nom d'Hugo Chavez, président de 1999 à son décès en 2013, dont l'actuel président Nicolas Maduro est l'héritier) considèrent que les modalités de ce scrutin ne sont pas équitables et favorisent le camp au pouvoir.

Ils voient dans ce projet de réécrire la Constitution un moyen pour M. Maduro de se cramponner au pouvoir, de contourner le Parlement élu, où l'opposition est majoritaire, et d'éviter l'élection présidentielle de fin 2018.

Quelque 70% des Vénézuéliens sont opposés à l'assemblée constituante, selon l'institut de sondage Datanalisis.

A la veille de cette grève, signe de la tension ambiante et des craintes de nouvelles violences, les Vénézuéliens étaient partagés entre ceux qui faisaient le plein de provisions et ceux qui tentaient carrément de quitter le pays.

«J'ai acheté de la nourriture qui ne se périme pas: des conserves et des surgelés (...). Il faut se préparer pour ne pas mourir de faim», a déclaré à l'AFP Eugenia Santander, dans l'ouest de Caracas.

Des milliers d'autres, chargés de pesantes valises, traversaient la frontière avec la Colombie. «Les élections ont lieu dimanche et on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Pour être plus en sécurité, on a préféré passer» de l'autre côté, a déclaré à l'AFP Maria de los Angeles Pichardo, arrivée mardi côté colombien avec son époux et son fils.

Monter en puissance

Les antichavistes comptent monter en puissance au fil de la semaine. Outre l'appel au boycott de l'élection, l'opposition à également prévu une grande manifestation à Caracas vendredi.

Son dirigeant Henrique Capriles a appelé les Vénézuéliens à «donner le tout pour le tout» lors de la grève de mercredi et jeudi et de la marche de vendredi. «Maduro veut isoler le Venezuela du monde démocratique», a-t-il averti.

Un autre chef de l'opposition, Leopoldo Lopez, a pour sa part exhorté l'armée, principal soutien du président Maduro, à désavouer le projet de Constituante.

«Je vous invite à ne pas être complices de l'anéantissement de la République, d'une fraude constitutionnelle, de la répression», a déclaré dans une vidéo diffusée sur Twitter M. Lopez, fondateur du parti Volonté populaire, sorti de prison le 8 juillet après trois ans et cinq mois de détention, mais placé aux arrêts domiciliaires.

La procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, principale figure de la dissidence au sein du camp chaviste, a elle aussi appelé les citoyens à la mobilisation contre l'assemblée constituante et a dénoncé «les persécutions et les abus» commis par le pouvoir.

Les principales centrales syndicales ont apporté leur soutien à la mobilisation lancée par l'opposition, la dirigeante syndicale Marcela Maspero parlant de «grève historique qui tente d'arrêter la tyrannie».

Pression internationale

Mais le gouvernement contrôle la très stratégique industrie pétrolière et la fonction publique, qui compte près de trois millions d'employés.

Simultanément, la pression internationale sur Caracas a augmenté ces derniers jours.

Washington a menacé le président Maduro de sanctions, et plusieurs gouvernements d'Amérique latine et d'Europe l'ont appelé à renoncer à son assemblée constituante.

Mais le président vénézuélien, dont le mandat s'achève en janvier 2019, a réaffirmé sa détermination, sommant l'opposition de «respecter le droit du peuple à voter librement» et «sans violence».

La Table de l'unité démocratique (MUD), la coalition de l'opposition, organise depuis près de quatre mois des manifestations presque quotidiennes contre M. Maduro, dont elle réclame le départ.

Depuis le début de cette vague de manifestations, 103 personnes ont été tuées et des milliers blessées.

On dénombre également des centaines d'arrestations.

Une grève générale de 24 heures convoquée par l'opposition a déjà eu lieu jeudi dernier.

La MUD a assuré qu'elle avait été suivie à 85%, alors que M. Maduro et d'autres responsables gouvernementaux ont affirmé qu'elle avait été un échec.