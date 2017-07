Deux morts sur l'île grecque de Kos en mer Égée

AFP 20-07-2017 | 20h43

ATHÈNES | Deux personnes ont été tuées vendredi à Kos en mer Égée lors du «très fort séisme» survenu au large de cette île grecque, a indiqué l'Agence de presse grecque Ana.

Selon le maire de l'île, cité par l'Ana, la secousse a provoqué de nombreux blessés et de très importants dégâts matériels. La secousse de magnitude 6,7, selon l'institut géologique américain (USGS), et de magnitude 6 selon l'Observatoire d'Athènes, est survenu vendredi à 1 h 31 heure locale et son épicentre était situé à 20 kilomètres au large de Kos.

Plus de détails suivront.