Le sénateur américain John McCain a un cancer du cerveau

AFP 19-07-2017 | 21h09

WASHINGTON| Le sénateur américain John McCain, ancien candidat républicain à l'élection présidentielle de 2008 et figure de la vie politique américaine, souffre d'une tumeur cancéreuse au cerveau, a annoncé son bureau mercredi.

John McCain, âgé de 80 ans, avait été opéré vendredi dernier afin de retirer un caillot sanguin au-dessus de son oeil gauche. Les examens successifs «ont révélé qu'une tumeur du cerveau, connue sous le nom de glioblastome, était associée au caillot sanguin», écrit la clinique Mayo où il est soigné dans l'Arizona, dans un communiqué publié par son bureau du Sénat.

Le glioblastome est une forme de cancer du cerveau.

«Le sénateur et sa famille étudient les possibilités de traitement», qui pourraient inclure de la chimiothérapie et des rayons, est-il précisé.

Le sénateur McCain, qui a souffert de mélanomes dans les années 1990 et 2000, est depuis ce weekend au repos à son domicile en Arizona et est resté invisible depuis son opération.

«Les médecins du sénateur disent qu'il se remet de l'opération incroyablement bien et que son état de santé général est excellent», écrit la clinique.

John McCain «remercie les médecins et le personnel de la Mayo Clinic pour les soins excellents, et il est certain que tout traitement futur sera efficace», a de son côté déclaré le bureau du sénateur.

Les messages de sympathie et prières ont immédiatement abondé de tous les bords de l'échiquier politique pour cet homme incontournable de la chambre haute du Congrès, où il a été élu pour la première fois en 1986.

«John McCain est un héros américain et l'un des battants les plus courageux que je connaisse. Le cancer ne sait pas à qui il a affaire. Fais-lui vivre un enfer, John», a tweeté l'ancien président Barack Obama, qui l'a battu à l'élection de 2008.

«Il n'y a pas plus courageux que John McCain», a tweeté Hillary Clinton, qui l'a connu lorsqu'elle était sénatrice.

«John McCain est un héros de notre groupe parlementaire et un héros de notre pays», a déclaré le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell. «Il n'a jamais reculé devant un combat, et je sais qu'il fera face à ce défi avec le même courage extraordinaire qui a défini sa vie».

Son collègue de l'Arizona, le sénateur Jeff Flake, a annoncé qu'il lui avait parlé. «Un diagnostic dur, mais un homme encore plus dur», a-t-il tweeté.

Son absence forcée a réduit d'une personne la majorité républicaine déjà mince du Sénat, de 52 à 51 membres, sur 100. Au Congrès, les élus doivent impérativement voter en personne.