18 morts et 18 disparus dans des inondations en Chine

AFP 17-07-2017 | 08h49

Des inondations dans le nord-est de la Chine ont fait 18 morts et 18 disparus, a rapporté lundi l'agence officielle Chine nouvelle.

Le centre et l'est de la province de Jilin ont subi des pluies torrentielles jeudi et vendredi, contraignant plus de 110 000 personnes à fuir la ville de Jilin, a indiqué Chine nouvelle, ajoutant que le gouvernement avait dépêché sur place 32 000 membres des services de secours.

La Chine a été frappée depuis le début de l'été par plusieurs inondations meurtrières, qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de milliers de déplacés.

Plus d'une soixantaine de personnes ont ainsi perdu la vie dans des inondations et des glissements de terrain depuis fin juin dans la province du Hunan, dans le centre de la Chine. Les pluies torrentielles qui se sont abattues ont également entraîné le déplacement de 1,6 million d'habitants de cette province.

D'autres régions de Chine ont été frappées par des inondations. Fin juin, au moins 10 personnes ont été tuées et 73 autres portées disparues après l'ensevelissement d'un village du Sichuan (sud-ouest) par une coulée de boue.

Dans le Guangxi (sud), une vingtaine d'habitants ont été tués ou portés disparus après des inondations qui ont détruit des milliers d'habitations.